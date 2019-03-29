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Власти передумали передавать Исаакиевский собор РПЦ - источник

09:05 29.03.2019 Источник: РБК

Собор преподобного Исаакия Далматского не будет передан церкви, рассказали источники РБК. Не передавать собор решили в том числе из-за недовольства жителей Санкт-Петербурга, где в сентябре состоятся выборы губернатора.

«Тема закрыта», — заявил РБК источник в правительстве. «Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала [могла проводить службы], никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», — пояснил он.

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