Власти передумали передавать Исаакиевский собор РПЦ - источник
09:05 29.03.2019 Источник: РБК
Собор преподобного Исаакия Далматского не будет передан церкви, рассказали источники РБК. Не передавать собор решили в том числе из-за недовольства жителей Санкт-Петербурга, где в сентябре состоятся выборы губернатора.
«Тема закрыта», — заявил РБК источник в правительстве. «Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала [могла проводить службы], никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», — пояснил он.
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