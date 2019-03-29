Четыре политика будут вести борьбу за пост премьера после отставки Мэй - FT
09:20 29.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Реальную борьбу за пост британского премьер-министра после отставки Терезы Мэй будут вести четыре политика. По сведениям газеты Financial Times, это бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по вопросам брекзита Доминик Рааб, нынешний глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды Майкл Гоув. Причем, по данным издания, именно кандидатура последнего имеет больше всего шансов в борьбе за премьерский пост.
Мэй пообещала уйти в отставку если парламент проголосует за ее план по выходу из ЕС. Ранее депутаты дважды отклоняли проект соглашения между Лондоном и Брюсселем. Сегодня у них будет возможность проголосовать в третий раз. Эхо Москвы
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