Российские военные должны покинуть Венесуэлу - глава МИД Бразилии

09:32 Источник: РБК

Российские военные должны покинуть Венесуэлу, если их цель — поддержка режима Николаса Мадуро. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии ​Эрнесту Араужу, сообщает Reuters.

Он выразил надежду, что Москва признает, что поддержка Мадуро только усугубит положение в Венесуэле, и что единственный выход из кризиса — проведение выборов под руководством временного правительства.



Напомним, ранее в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих. РБК