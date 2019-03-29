Российские военные должны покинуть Венесуэлу - глава МИД Бразилии
09:32 29.03.2019 Источник: РБК
Российские военные должны покинуть Венесуэлу, если их цель — поддержка режима Николаса Мадуро. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, сообщает Reuters.
Он выразил надежду, что Москва признает, что поддержка Мадуро только усугубит положение в Венесуэле, и что единственный выход из кризиса — проведение выборов под руководством временного правительства.
Напомним, ранее в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих. РБК
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