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НОВОСТИ

РКН потребовал от десяти VPN-сервисов подключиться к реестру запрещенных сайтов

10:00 29.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Роскомнадзор потребовал от десяти VPN-сервисов подключиться к реестру запрещенных сайтов. На это им дается 30 рабочих дней. Компании вряд ли станут исполнять требование ведомства — сказал юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. Он предположил, что Роскомнадзор попытается заблокировать VPN-сервисы, однако если доступ к сайтам ограничить получиться, то мобильные приложения, позволяющие пользователям обходить запреты, скорее всего продолжат работу.  Эхо Москвы

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