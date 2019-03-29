Порошенко устроил провокацию в Керченском проливе - Коломойский
10:05 29.03.2019 Источник: Газета.Ru
Украинский олигарх Игорь Коломойский обвинил президент Украины Петра Порошенко в том, что он создает новые конфликтные ситуации, такие, как инцидент в Керченском проливе. Об этом сообщает УНИАН.
Он также подчеркнул, что вина за произошедшее лежит не на Москве. «И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали», — отметил Коломойский. По его словам, украинская сторона сама создала провокационную ситуацию, в результате которой моряки попали в плен.
Ранее сообщалось, что Коломойский попал в базу «Миротворца». Газета.Ru
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