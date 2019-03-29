Солдат с автоматом и боеприпасами сбежал из воинской части в Тверской области - источник
10:20 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рядовой российских Вооруженных Сил сбежал с оружием с территории воинской части, расположенной в городе Ржеве Тверской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Он сбежал из 6-й бригады Воздушно-космических сил во Ржеве. У него с собой автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож", - сказал собеседник агентства.
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