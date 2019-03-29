Проект ВСМ Москва - Казань не получил одобрения президента - источник
10:32 29.03.2019 Источник: РБК
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
По словам одного из них, проект высокоскоростной железнодорожной магистрали «обсуждался, но решение о старте строительства принято не было». «Это пока не формализованное решение», — говорят три источника РБК.
В ноябре 2018 года Путин выражал сомнение в необходимости строительства этой магистрали и поручил правительству еще раз обсудить проект ВСМ. В поручении Путина говорилось о плановой операционной безубыточности как об условии получения денег из федерального бюджета на магистраль.
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