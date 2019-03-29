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НОВОСТИ

В Сенат США внесено предложение о запрете на поставку Турции самолетов F-35

12:00 29.03.2019 Источник: Эхо Москвы

В Сенат США внесено предложение о запрете на поставку Турции самолетов F-35 в случае закупки Анкарой комплексов С-400.

НАТО многократно предупреждало Турцию о том, что российские ЗРК не могут быть интегрированы в систему противовоздушной обороны альянса. Президент Реджеп Эрдоган в начале этого месяца сообщил о том, что завершит сделку по приобретению комплексов. В министерстве обороны республики говорят, что размещение С-400 в Турции начнется уже этой осенью.  Эхо Москвы

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