Хуану Гуайдо на 15 лет запретили занимать важные посты

12:20 Источник: Русская служба Би-би-си

Лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо запрещено на 15 лет занимать выборные руководящие посты - это максимальный предусмотренный законом срок.

Причиной для такого запрета стали, по словам руководителя Контрольного управления Венесуэлы Элвиса Аморосо, нестыковки в налоговой декларации политика.



В январе Гуайдо, возглавлявший находившуюся под контролем оппозиции Национальную ассамблею, объявил себя главой временного правительства. Его поддержало более 50 стран, включая Соединенные Штаты.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Венесуэле Уилл Грант, решение о запрете вступит в силу, если он в конце срока решит переизбираться в Национальную ассамблею.



Сам Гуайдо отверг постановление Аморосо, заявив, что не признает его генеральным аудитором страны. "Только законный конгресс обладает полномочиями назначать генерального аудитора", - подчеркнул политик. Русская служба Би-би-си

