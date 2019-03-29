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Хуану Гуайдо на 15 лет запретили занимать важные посты

12:20 29.03.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо запрещено на 15 лет занимать выборные руководящие посты - это максимальный предусмотренный законом срок.

Причиной для такого запрета стали, по словам руководителя Контрольного управления Венесуэлы Элвиса Аморосо, нестыковки в налоговой декларации политика.

В январе Гуайдо, возглавлявший находившуюся под контролем оппозиции Национальную ассамблею, объявил себя главой временного правительства. Его поддержало более 50 стран, включая Соединенные Штаты.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Венесуэле Уилл Грант, решение о запрете вступит в силу, если он в конце срока решит переизбираться в Национальную ассамблею.

Сам Гуайдо отверг постановление Аморосо, заявив, что не признает его генеральным аудитором страны. "Только законный конгресс обладает полномочиями назначать генерального аудитора", - подчеркнул политик.  Русская служба Би-би-си

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