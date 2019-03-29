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НОВОСТИ

РУСАЛ и РусГидро запустили первую серию БоАЗа

11:00 29.03.2019

РУСАЛ и «РусГидро» ввели в промышленную эксплуатацию первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), находящегося в составе Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО).

В торжественной церемонии, прошедшей в рамках Красноярского экономического форума, приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, губернатор Красноярского края Александр Усс, генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин и председатель правления - генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

13 лет назад именно на Красноярском Экономическом Форуме компании РУСАЛ и РусГидро подписали соглашение о совместной реализации проекта БЭМО в составе Богучанского алюминиевого завода и Богучанской ГЭС. Проект БЭМО был реализован в рекордные сроки: в 2012 году запущены в эксплуатацию первые гидроагрегаты ГЭС, в 2015 году станция вышла на проектную мощность в 2997 МВт, проектная мощность первой серии БоАЗ – 298 тыс. тонн алюминия в год.

По своим характеристикам и масштабам у проекта БЭМО не существует аналогов – это крупнейший энерго-металлургический инвестиционный проект в мире и первый пример масштабного государственно-частного партнерства в России. Его реализация позволила создать современную мощную энергетическую базу, необходимую для развития промышленности в регионе Нижнего Приангарья. На предприятиях БЭМО создано около  10 тысяч рабочих мест.

«Запуск первой серии Богучанского алюминиевого завода – пример успешной реализации масштабных проектов кооперации в российской промышленности. Наряду с построенным РУСАЛом Хакасским алюминиевым заводом, строящимся заводом в Тайшете, ввод новых мощностей БоАЗа, работающего по самым современным технологиям, обеспечит не только выпуск конкурентоспособной продукции, но и внесет большой вклад в социально-экономическое развитие как Сибири, так и страны в целом», - отметил генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин.

«Богучанская ГЭС -  пятая по мощности гидроэлектростанция России мощностью 2997 МВт – сегодня одна из самых современных и эффективных ГЭС не только России, но и мира. БЭМО - это уникальный, значимый для современной России  проект, в рамках которого крупная гидроэлектростанция строилась в паре с крупным потребителем. Богучанская ГЭС уже выработала более 70 млрд кВт.ч электроэнергии, что превышает годовое  энергопотребление всего Красноярского края», - отметил председатель правления - генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов.

Бюджет строительства первой серии мощностью 298 тыс. тонн в год составляет 1,69 млрд долл. Проект финансируется за счет собственных средств РУСАЛа и РусГидро и проектного финансирования «Внешэкономбанка» (ВЭБ).

По информации пресс-службы РУСАЛа

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