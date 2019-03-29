Андрей Воробьев: строительство завода Hino в Подмосковье начнется в апреле
11:05 29.03.2019
|Фото пресс-службы губернатора Московской области
Одной из ключевых тем эфира стали вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов. В частности, речь шла о планах по строительству в городском округе Химки завода японской компании Hino Motors, на котором будет организована сборка мало- и среднетоннажных грузовых автомобилей. Соответствующее соглашение между правительством Московской области и Hino Motors было подписано в октябре 2017 года.
«Строительство завода HINO начнется в конце апреля, - уточнил Андрей Воробьёв. - 24 апреля меня пригласили на закладку первого камня, а уже через год должны выйти первые машины. Это небольшое производство, порядка 3 тысяч грузовиков, но это только начало - есть дополнительные площадки для расширения производства. Высококачественные, признанные во всем мире среднетоннажные грузовики будут выпускаться в Подмосковье, в нашей стране - это очень важно».
Будущий завод разместят на участке площадью более 5 гектар, его производственная мощность составит 2 тысячи автомобилей в год. Благодаря проекту в регионе создадут порядка 50 рабочих мест. При этом объем инвестиций в проект составляет около 17 миллионов долларов.
По информации пресс-службы губернатора Московской области
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