Андрей Воробьев: строительство завода Hino в Подмосковье начнется в апреле

11:05

Фото пресс-службы губернатора Московской области

28 марта губернатор Московской областиподвел основные итоги уходящего месяца в эфире телеканала «360».

Одной из ключевых тем эфира стали вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов. В частности, речь шла о планах по строительству в городском округе Химки завода японской компании Hino Motors, на котором будет организована сборка мало- и среднетоннажных грузовых автомобилей. Соответствующее соглашение между правительством Московской области и Hino Motors было подписано в октябре 2017 года.

«Строительство завода HINO начнется в конце апреля, - уточнил Андрей Воробьёв. - 24 апреля меня пригласили на закладку первого камня, а уже через год должны выйти первые машины. Это небольшое производство, порядка 3 тысяч грузовиков, но это только начало - есть дополнительные площадки для расширения производства. Высококачественные, признанные во всем мире среднетоннажные грузовики будут выпускаться в Подмосковье, в нашей стране - это очень важно».

Будущий завод разместят на участке площадью более 5 гектар, его производственная мощность составит 2 тысячи автомобилей в год. Благодаря проекту в регионе создадут порядка 50 рабочих мест. При этом объем инвестиций в проект составляет около 17 миллионов долларов.

По информации пресс-службы губернатора Московской области



