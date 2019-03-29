Наборы "Я родился в Подмосковье" начнут дарить с сентября
11:20 29.03.2019
|Фото пресс-службы губернатора Московской области
С 1 сентября каждой семье, в которой родился ребенок, будет выдаваться подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Сюда входят необходимые предметы, которые могут понадобиться на первом году жизни малыша, в том числе средства ухода, гигиены, одежда для дома и прогулок, аптечка для новорожденного, игрушки и постельный комплект.
«Мы предоставляем высококлассную медицинскую помощь и еще сделаем такой приятный подарок, - сказал губернатор Андрей Воробьёв. - Когда рождается ребенок, необходимо оформить 8 документов. Наша задача - пока мама лежит в роддоме, выдать все эти документы. Мы хотим такую практику внедрить в каждом из 42 родовспомогательных учреждений Московской области».
Кроме того, в Московской области родители смогут оформить документы на рождение ребенка в течение четырех дней после родов, сообщил Андрей Воробьёв.
«Что мы хотим сделать. Мы хотим с помощью функционала ЦУР (Центр управления регионом – ред.) – пока мама еще лежит в роддоме, на четвертый день подготовить и выдать все восемь документов, необходимых для новорожденного, чтобы родителям не нужно было никуда бегать», – сказал губернатор.
По информации пресс-службы губернатора Московской области
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