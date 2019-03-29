Команда Кусто получила одобрение на прибытие в РФ для спасения белух и косаток
13:00 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты организации Whale sanctuary project, в которой участвует океанолог Жан- Мишель Кусто, получили приглашение от властей РФ и рассчитывают прибыть в страну на следующей неделе, чтобы принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье. Об этом сообщил корр. ТАСС исполнительный директор организации Чарльз Виник.
"Вчера мы получили официальное приглашение от Министерства природных ресурсов и экологии РФ и сейчас прорабатываем с ними логистику и график поездки в Россию. Мы надеемся, что сможем приехать на следующей неделе, но нужно получить еще множество подтверждений и пройти процедуры, связанные с получением визы", - рассказал он.
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