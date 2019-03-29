Кремль следит за ситуацией с митингами в Ингушетии, она требует внимания - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с митингами в Ингушетии требует внимания, Кремль следит за происходящим в республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы получаем соответствующую информацию, внимательно следим за тем, что происходит в республике", - сообщил он, отметив, что ситуация в регионе "безусловно, требует внимания".



При этом отвечая на вопрос о том, видят ли связь в Кремле между походящими в регионе акциями протеста и стрельбой в здании мэрии Назрани, которая произошла 29 марта, Песков сказал, что "в настоящее время каких-то оснований для этого нет".

