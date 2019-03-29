Причиной катастрофы эфиопского "Боинга" мог стать сбой в бортовой системе MCAS - СМИ
13:20 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности"). Об этом сообщила в пятницу газета "Уолл-стрит джорнэл", ссылаясь на свои источники.
"Во время брифинга в четверг в Федеральном авиационном управлении США среди специалистов наметился консенсус относительно того, что автоматизированная система MCAS дала сбой как во время последнего полета лайнера компании Ethiopian Airlines ("Эфиопские авиалинии") в начале марта, так и в случае с самолетом компании Lion Air в Индонезии, который разбился за пять месяцев до этого", - приводит издание слова одного из экспертов, участвующих в расследовании.
Согласно данным, полученным с бортовых самописцев разбившегося эфиопского "Боинга", система MCAS автоматически активировалась до того, как самолет резко начал пикировать, указали эксперты. Как пишет "Уолл-стрит джорнэл", ожидается, что предварительный доклад о причинах катастрофы будет обнародован эфиопскими властями в ближайшие дни.
10 марта в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Жертвами падения 29 октября 2018 года индонезийского Boeing 737 MAX 8 в Яванское море стали 189 человек. Многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили в настоящее время эксплуатацию самолетов такой серии.
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