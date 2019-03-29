В Швеции прокуратура отпустила из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
14:12 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура Швеции освободила в пятницу из-под стражи мужчину, подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности против Швеции в пользу России. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
"По состоянию на сегодняшний день подозреваемый не может, находясь на свободе, воспрепятствовать расследованию. Поскольку других оснований для ареста нет, я должен отменить его в соответствии с существующим законодательством", - отмечает в сообщении ведущий расследование прокурор Матс Юнгквист.
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