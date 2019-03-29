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Лидера "желтых жилетов" во Франции оштрафовали за несанкционированные митинги

14:00 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исправительный суд Парижа присудил штраф в размере 2 тыс. евро одному из лидеров протестного движения "желтых жилетов" Эрику Друэ за организацию двух несанкционированных акций протеста в декабре и январе. Об этом сообщает в пятницу газета "Паризьен".

По ее данным, из этой суммы шофер из Мелана должен будет выплатить 1,5 тыс. евро, еще 500 евро - если вновь будет уличен в подобном преступлении. При этом 23 марта ему уже был выписан штраф в размере 135 евро за участие в несанкционированном митинге, как и еще 107 протестующим.

"Я никоим образом не играю роль организатора или лидера в этом движении, - настаивает 34-летний Друэ. - Я лишь выполняю роль "ретранслятора" [идей и призывов]".

Тем не менее на слушаниях в феврале прокурор Оливье Кристен зачитал несколько выдержек из обращений Друэ, в которых тот утверждал, что "место встречи будет названо в последний момент", или, например, говорил о сроках проведения акций, пытаясь доказать, что призывы исходили непосредственно от него.

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