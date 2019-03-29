Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

13:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ о высшей государственной награде в стране для спикера верхней палаты парламента опубликован на официальном интернет- портале правовой информации.

В нем отмечается, что орден вручается "за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную деятельность".

