Окончательного решения по строительству ВСМ Москва-Казань еще нет - Кремль

14:32 Источник: Эхо Москвы

Окончательного решения по строительству высокоскоростной магистрали Москва-Казань еще не принято. Так говорят в Кремле. Там признают, что рассматриваются несколько вариантов. Ранее источники РБК сообщили, что Владимир Путин поддержал позицию главы Минфина Антона Силуанова, который считает нецелесообразным строительство высокоскоростной магистрали Железнодорожный-Гороховец. Эта трасса должна была стать первым участков магистрали Москва-Казань. Эхо Москвы