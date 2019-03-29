Джордж Клуни призвал к бойкоту брунейских отелей

15:00 Источник: REGNUM

Голливудский актер Джордж Клуни призвал к глобальному бойкоту роскошных отелей, принадлежащих султану Брунея Хассаналу Болкиаху. Таким образом Клуни протестует против введения смертной казни для гомосексуалистов в этом азиатском государстве. Свой призыв актер озвучил в гостевой колонке на кинопортале Deadline.com.

Джордж Клуни перечислил девять роскошных отелей в Великобритании, Франции, Италии и США, принадлежащих государственной компании Brunei Investment Agency, подотчетной министерству финансов Брунея. По его словам, каждое посещение одного из этих отелей — это финансирование убийства невинных людей. С жестоким режимом ничего поделать нельзя, но лишить прибыли брунейские компании можно.



В 2014 году в мусульманском Брунее было ужесточено наказание для гомосексуалистов. А с 3 апреля 2019 года в стране вступят в силу поправки к закону, предполагающую смертную казнь — забитие камнями — за гомосексуализм и супружескую измену. ИА REGNUM