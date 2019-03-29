Крайне правые Испании подняли вопрос о возведении стены на границе с Марокко

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель крайне правой испанской партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль поднял вопрос о возможном строительстве стены на границах между автономными городами Сеута и Мелилья с Марокко. Об этом сообщило в пятницу агентство Европа Пресс.

Как считает лидер политической силы, возведение ограды, "возможно, должна оплатить" североафриканская страна, из-за которой пиренейское королевство, по его мнению, сталкивается с миграционной проблемой. Абаскаль также считает, что осуществлять охрану границ до строительства стены должна армия.



Сеута и Мелилья расположены на побережье африканского континента, оба населенных пункта имеют статус автономных городов Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для Сеуты и Мелильи одной из главных. Для контроля потока беженцев и нелегалов из Африки вдоль границы с Марокко установлены высокие заграждения с колючей проволокой. Несмотря на это, мигрантам все же удается иногда перебраться через ограду.

