Долговая нагрузка населения приближается к историческому пику 2014 г. - ЦБ РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень долговой нагрузки населения достиг 9,9%. Этот показатель уже близок к историческому пику 2014 года, когда он составлял 10,4%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.

Как отмечается в материалах, динамика долговой нагрузки населения в значительной степени определяется ростом необеспеченного потребительского кредитования.

