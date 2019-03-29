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Россия не будет регулировать интернет по модели Китая - Медведев

16:00 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не планирует внедрять у себя систему регулирования в сети интернет по модели Китая, создания файрвола не планируется. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте".

"Конечно, у нас не будет такого регулирования как в Китае. И я даже скажу больше: и в Китае это регулирование зачастую не приносит тех результатов, на которые это регулирование было изначально ориентировано. Тем более, мы не стремимся к такому регулированию. Никакого файрвола здесь не возникает", - сказал Медведев в ответ на просьбу прокомментировать закон о защите рунета от киберугроз.

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