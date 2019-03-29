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Закон о праве на самозащиту гражданина на территории собственности приняли в Италии

16:12 29.03.2019 Источник: Эхо Москвы

В Италии принят закон о праве на самозащиту гражданина на территории собственности. Документ внес на рассмотрение парламента министр внутренних дел Маттео Сальвини, его поддержали оппозиционные партии. 

Министр ранее говорил, что отныне быть вором и налетчиком в Италии станет опаснее. В принятом документе говорится, что самооборона всегда правомочна и  облегчает оправдание граждан, применивших оружие против злоумышленников. Эхо Москвы

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