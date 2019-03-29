0
0
78
НОВОСТИ

Караться должно оскорбление, а не жесткая критика госинститутов - Медведев

16:32 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Административная ответственность по новому закону об оскорблении государственных символов и институтов власти должна будет наступать только в случае, если будет доказана цель нанести оскорбление, а не в случае жесткой критики власти. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте".

"Очевидно, если это просто критика власти, даже если это жесткая критика, с использованием разных слов, ответственность наступать не должна. Но если целью конкретного обращения, поста является лишь прямое оскорбление того или иного лица или того или иного государственного символа... тогда это основание для применения этого закона", - сказал он, комментируя вступивший в силу закон об ответственности за оскорбление институтов государственной власти и госсимволов.

Премьер-министр добавил, что намерение нанести оскорбление должна будет установить экспертиза в ходе судебного разбирательства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 29.03.2019
Сервисы VPN один за другим отказываются подключаться к реестру запрещенной информации
0
55
17:00 29.03.2019
К системе Открытого правительства под руководством Абызова претензий нет - Медведев
0
72
16:12 29.03.2019
Закон о праве на самозащиту гражданина на территории собственности приняли в Италии
0
155
16:00 29.03.2019
Россия не будет регулировать интернет по модели Китая - Медведев
0
157
15:32 29.03.2019
Долговая нагрузка населения приближается к историческому пику 2014 г. - ЦБ РФ
0
195
15:12 29.03.2019
Крайне правые Испании подняли вопрос о возведении стены на границе с Марокко
0
208
15:00 29.03.2019
Джордж Клуни призвал к бойкоту брунейских отелей
0
210
14:32 29.03.2019
Окончательного решения по строительству ВСМ Москва-Казань еще нет - Кремль
0
204
14:12 29.03.2019
В Швеции прокуратура отпустила из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
0
270
14:00 29.03.2019
Лидера "желтых жилетов" во Франции оштрафовали за несанкционированные митинги
0
261

Возврат к списку