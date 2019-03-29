Караться должно оскорбление, а не жесткая критика госинститутов - Медведев

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Административная ответственность по новому закону об оскорблении государственных символов и институтов власти должна будет наступать только в случае, если будет доказана цель нанести оскорбление, а не в случае жесткой критики власти. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте".

"Очевидно, если это просто критика власти, даже если это жесткая критика, с использованием разных слов, ответственность наступать не должна. Но если целью конкретного обращения, поста является лишь прямое оскорбление того или иного лица или того или иного государственного символа... тогда это основание для применения этого закона", - сказал он, комментируя вступивший в силу закон об ответственности за оскорбление институтов государственной власти и госсимволов.



Премьер-министр добавил, что намерение нанести оскорбление должна будет установить экспертиза в ходе судебного разбирательства.

