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К системе Открытого правительства под руководством Абызова претензий нет - Медведев

17:00 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что у него нет претензий к системе Открытого правительства, развитием которой занимался арестованный на днях экс-министр Михаил Абызов. Об этом глава кабмина заявил во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте".

"Если говорить о системе Открытого правительства, то у меня к ней, к работе этой никаких претензий нет, - сказал Медведев. - Это была серьезная и вполне важная для страны работа".

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