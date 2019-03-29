Сервисы VPN один за другим отказываются подключаться к реестру запрещенной информации
17:12 29.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Сервисы VPN один за другим заявляют, что не будут подключаться к реестру запрещенной в России информации для ограничения доступа пользователей к сайтам. В частности, об этом уже заявили представители сервисов ТорГард (TorGuard), VyprVPN, OpenVPN и NordVPN. Всего Роскомнадзор написал письмо с соответствующим требованием десяти сервисам. Пока выполнить их согласился лишь российский сервис Kaspersky Secure Connection.
Роскомнадзор угрожает блокировать те сервисы, которые не подключатся к реестру. Эхо Москвы
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