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Сервисы VPN один за другим отказываются подключаться к реестру запрещенной информации

17:12 29.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Сервисы VPN один за другим заявляют, что не будут подключаться к реестру запрещенной в России информации для ограничения доступа пользователей к сайтам. В частности, об этом уже заявили представители сервисов ТорГард (TorGuard), VyprVPN, OpenVPN и NordVPN. Всего Роскомнадзор написал письмо с соответствующим требованием десяти сервисам. Пока выполнить их согласился лишь российский сервис Kaspersky Secure Connection. 

Роскомнадзор угрожает блокировать те сервисы, которые не подключатся к реестру.  Эхо Москвы

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