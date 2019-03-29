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В Госдуму внесен законопроект, вводящий штраф для работодателей, мешающих сотруднику выбирать зарплатный банк

17:40 29.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект, который вводит штраф для работодателей, мешающих сотруднику выбирать зарплатный банк.

Должностным лицам будет грозить штраф до 20 тысяч рублей, юридическим – до 50 тысяч. Эхо Москвы

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