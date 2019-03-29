Новый экспертный саммит ЕС по Brexit запланирован на 10 апреля

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренный саммит ЕС по ситуации вокруг выхода Великобритании из сообщества (Brexit) после провала соглашения с Брюсселем пройдет 10 апреля. Об этом написал в пятницу в "Твиттере" председатель Европейского совета Дональд Туск, комментируя очередной провал соглашения в британском парламенте.

"В свете голосования против Соглашения о выходе Палатой общин я принял решение созвать Европейский совет (саммит ЕС - прим. ТАСС) по Brexit 10 апреля", - заявил Туск.

Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Против сделки, которую внесло в законодательный орган правительство премьер-министра Терезы Мэй, проголосовали 344 депутата, поддержали ее 286 народных избранников.







