0
0
0
НОВОСТИ

Новый экспертный саммит ЕС по Brexit запланирован на 10 апреля

18:15 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренный саммит ЕС по ситуации вокруг выхода Великобритании из сообщества (Brexit) после провала соглашения с Брюсселем пройдет 10 апреля. Об этом написал в пятницу в "Твиттере" председатель Европейского совета Дональд Туск, комментируя очередной провал соглашения в британском парламенте.

"В свете голосования против Соглашения о выходе Палатой общин я принял решение созвать Европейский совет (саммит ЕС - прим. ТАСС) по Brexit 10 апреля", - заявил Туск.

Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Против сделки, которую внесло в законодательный орган правительство премьер-министра Терезы Мэй, проголосовали 344 депутата, поддержали ее 286 народных избранников.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:45 29.03.2019
Новые санкции США в отношении РФ спровоцировали рост курса доллара и евро
0
43
17:40 29.03.2019
В Госдуму внесен законопроект, вводящий штраф для работодателей, мешающих сотруднику выбирать зарплатный банк
0
144
17:12 29.03.2019
Сервисы VPN один за другим отказываются подключаться к реестру запрещенной информации
0
195
17:00 29.03.2019
К системе Открытого правительства под руководством Абызова претензий нет - Медведев
0
161
16:32 29.03.2019
Караться должно оскорбление, а не жесткая критика госинститутов - Медведев
0
213
16:12 29.03.2019
Закон о праве на самозащиту гражданина на территории собственности приняли в Италии
0
251
16:00 29.03.2019
Россия не будет регулировать интернет по модели Китая - Медведев
0
234
15:32 29.03.2019
Долговая нагрузка населения приближается к историческому пику 2014 г. - ЦБ РФ
0
285
15:12 29.03.2019
Крайне правые Испании подняли вопрос о возведении стены на границе с Марокко
0
290
15:00 29.03.2019
Джордж Клуни призвал к бойкоту брунейских отелей
0
272

Возврат к списку