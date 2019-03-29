Новые санкции США в отношении РФ спровоцировали рост курса доллара и евро
18:45 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курсы доллара и евро ускорили рост к рублю в ходе торгов на Московской бирже в пятницу после публикации агентства Bloomberg о подготовке новых антироссийских санкций США. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Так, курс доллара по состоянию на 17:55 мск вырос на 1,25% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 65,75 руб., курс евро - на 1,23% - до 73,75 руб.
По информации источников Bloomberg, США подготовили проект санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в котором Вашингтон обвиняет Москву. В данный момент новый пакет ограничений ожидает одобрения Белого дома.
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