Новые санкции США в отношении РФ спровоцировали рост курса доллара и евро

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курсы доллара и евро ускорили рост к рублю в ходе торгов на Московской бирже в пятницу после публикации агентства Bloomberg о подготовке новых антироссийских санкций США. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, курс доллара по состоянию на 17:55 мск вырос на 1,25% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 65,75 руб., курс евро - на 1,23% - до 73,75 руб.

По информации источников Bloomberg, США подготовили проект санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в котором Вашингтон обвиняет Москву. В данный момент новый пакет ограничений ожидает одобрения Белого дома.







