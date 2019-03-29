Главы МИД РФ и Турции сошлись во мнении, что США пренебрегают нормами международного права
19:30 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу сошлись во мнении, что решение США признать Голанские высоты израильской территорией неприемлемо и демонстрирует пренебрежение Вашингтоном норм международного права. Ближневосточная тематика, в особенности вопросы сирийского урегулирования, оказались в центре внимания на пресс-конференции Лаврова и Чавушоглу по итогам седьмого заседания российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования, которое состоялось в пятницу в Анталье.
Кроме того, министры обсудили подготовку к предстоящему 8 апреля в Москве заседанию Совета сотрудничества высшего уровня под сопредседательством президентов двух стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Перед началом переговоров глава российского дипведомства с присущим ему чувством юмора предложил своему визави перевести на турецкий язык просьбу к фотографам использовать поменьше вспышки. А после в шутку поинтересовался у многочисленных журналистов: "Вы что-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, станцевали?" Однако темы, которые были подняты на брифинге, улыбок у представителей СМИ уже не вызывали.
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