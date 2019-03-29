Если Мексика не остановит незаконную иммиграцию, США закроют границу - Трамп
20:15 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп пообещал на следующей неделе закрыть границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. Соответствующее сообщение глава государства разместил в "Твиттере" в пятницу.
"Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе", - написал Трамп.
По его словам, Мексика с легкостью может выполнить эти условия, однако она, считает президент, "только берет американские деньги и болтает". "Кроме того, мы теряем с ними столько денег, особенно, если учитывать наркоторговлю и т. д., поэтому закрыть границу было бы неплохо!" - заявил хозяин Белого дома.
Он в очередной раз обвинил находящихся в оппозиции демократов в одобрении "самого слабого иммиграционного законодательства в мире". "В Мексике [иммиграционные законы] самые эффективные, и они зарабатывают на США более 100 млрд долларов в год", - отметил Трамп, в очередной раз призвав американский Конгресс внести изменения в иммиграционное законодательство страны.
"Мексика должна остановить проникновение нелегальных мигрантов на территорию США через свою страну и нашу южную границу. Мексика на протяжении многих лет богатела на США, намного завышая расходы на обеспечение безопасности границы", - считает американский лидер.
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