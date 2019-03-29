Алжирских манифестантов разогнали водометами и слезоточивым газом
21:30 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Алжирская полиция в пятницу применила в столице водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать манифестантов, пытавшихся приблизиться к зданию президентского дворца. Об этом сообщает новостной портал TSA (Tout sur l'Algrie).
По данным силовых структур, в столице для участия в маршах вышли около 1 млн человек. Шестую пятницу подряд они требуют немедленного ухода президента 82-летнего Абдельазиза Бутефлики и его окружения. Группа манифестантов пыталась пробиться к зданию президентского дворца, но на их пути встали отряды полицейского спецназа, применившие водометы и слезоточивый газ. Сообщается о стычках между сотрудниками правоохранительных органов и оппозиционной молодежью на бульваре Мухаммеда V.
Многотысячные митинги и марши в пятницу прошли в Аннабе, Батне, Беджае, Бискре, Буире, Бумердесе, Джиджеле, Константине, Медее, Мостаганеме, Нааме, Оране, Тебессе, Тиарете, Тизи-Узу, Уаргле и других городах. Они транслировались государственным телевидением Алжира. Главный лозунг - "Уходите - значит, уходите!" - был адресован всей правящей элите, которая, по мнению оппозиционно настроенной части общества, погрязла в коррупции и препятствует социально-экономическому развитию страны.
На транспарантах можно было увидеть строки из конституции Алжира: "Народ - источник власти. Национальный суверенитет принадлежит исключительно народу". Одновременно с этим манифестанты апеллировали к армии, призывая ее действовать в интересах народа. "Народ и армия - братья!" - этот лозунг стал одним из самых популярных в последний месяц. Как отмечают политологи, сегодня алжирцы вновь заявили, что будут продолжать уличные шествия и митинги, чтобы добиться от власти коренных демократических преобразований и свободных выборов.
Характерно, что многие алжирцы вышли на уличные акции, как на праздник. В ярких одеждах, с национальными флагами и музыкальными инструментами. Волонтеры занимались раздачей всем желающим традиционного пятничного блюда кускус. По традиции минувших недель, уходя, алжирцы очистили улицы и площади от мусора.
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