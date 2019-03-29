Российские специалисты помогли открыть в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебно-тренировочный вертолетный центр, созданный при участии российских специалистов, открыт в пятницу в Венесуэле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех).

"Современный учебно-тренировочный вертолетный центр построен по контракту "Рособоронэкспорта" с акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы (CAVIM). Церемония его открытия состоялась 29 марта", - проинформировали в пресс-службе спецэкспортера.

Возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете. Обучение в таком центре делает подготовку пилотов более безопасной и эффективной и значительно экономит затраты на их подготовку.

"По договоренности сторон, венесуэльский персонал проходил в Российской Федерации обучение правилам эксплуатации российских тренажеров, различного оборудования для учебных классов, пунктов управления тренажерами", - отметили в "Рособоронэкспорте".

"Сегодня поставленная из России в Венесуэлу вертолетная техника не только участвует в операциях против контрабандистов, но и успешно справляется с воздушной разведкой лесных пожаров, проведением спасательных и эвакуационных мероприятий в пострадавших от стихийных бедствий регионах, а также с доставкой гуманитарных грузов в отдаленные районы страны", - добавили в спецэкспортере.



