Российские специалисты помогли открыть в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
22:30 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учебно-тренировочный вертолетный центр, созданный при участии российских специалистов, открыт в пятницу в Венесуэле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех).
"Современный учебно-тренировочный вертолетный центр построен по контракту "Рособоронэкспорта" с акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы (CAVIM). Церемония его открытия состоялась 29 марта", - проинформировали в пресс-службе спецэкспортера.
Возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете. Обучение в таком центре делает подготовку пилотов более безопасной и эффективной и значительно экономит затраты на их подготовку.
"По договоренности сторон, венесуэльский персонал проходил в Российской Федерации обучение правилам эксплуатации российских тренажеров, различного оборудования для учебных классов, пунктов управления тренажерами", - отметили в "Рособоронэкспорте".
"Сегодня поставленная из России в Венесуэлу вертолетная техника не только участвует в операциях против контрабандистов, но и успешно справляется с воздушной разведкой лесных пожаров, проведением спасательных и эвакуационных мероприятий в пострадавших от стихийных бедствий регионах, а также с доставкой гуманитарных грузов в отдаленные районы страны", - добавили в спецэкспортере.
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