Вучич рассказал, почему Сербия пока не может признать Крым российским

09:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белград пока не может официально признать Крым российской территорией, поскольку это поставит под угрозу разрешение ситуации о принадлежности Косова. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

По его словам, признание Крыма в составе России может быть использовано странами Запада в качестве аргумента для отказа Сербии в правах на Косово. "Если бы мы сегодня это сделали [признали Крым российским], нам бы провели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и у нас больше нет права за него бороться", - пояснил Вучич.