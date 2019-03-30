0
0
107
НОВОСТИ

Вучич рассказал, почему Сербия пока не может признать Крым российским

09:01 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белград пока не может официально признать Крым российской территорией, поскольку это поставит под угрозу разрешение ситуации о принадлежности Косова. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

По его словам, признание Крыма в составе России может быть использовано странами Запада в качестве аргумента для отказа Сербии в правах на Косово. "Если бы мы сегодня это сделали [признали Крым российским], нам бы провели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и у нас больше нет права за него бороться", - пояснил Вучич.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:10 30.03.2019
Саакашвили заявил, что худеет, и поэтому больше не жует галстуки
0
24
09:50 30.03.2019
В Пентагоне "стряхнули пыль" с военных стратегий времен Холодной войны - СМИ
0
59
09:20 30.03.2019
Венесуэла снова осталась без электричества
0
115
09:03 30.03.2019
СМИ: Трамп просил Ына отдать корейское ядерное оружие Америке - СМИ
0
136
08:53 30.03.2019
Болтон, похоже, лучше Трампа знает, с кем будет говорить президент, а с кем - нет
0
171
08:49 30.03.2019
Погода. Москва находится в теплой зоне циклонического вихря
0
153
22:30 29.03.2019
Российские специалисты помогли открыть в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
0
552
21:30 29.03.2019
Алжирских манифестантов разогнали водометами и слезоточивым газом
0
615
20:45 29.03.2019
Гринпис призывает ограничить производство и использование пластика в РФ
0
639
20:15 29.03.2019
Если Мексика не остановит незаконную иммиграцию, США закроют границу - Трамп
0
582

Возврат к списку