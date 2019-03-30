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СМИ: Трамп просил Ына отдать корейское ядерное оружие Америке - СМИ

09:03 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое в феврале передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором содержался призыв перевести северокорейское ядерное оружие и топливо в Соединенные Штаты. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер.

По его данным, Трамп передал лидеру КНДР версии документа на корейском и английском языках в ханойском отеле "Метрополь" 28 февраля.

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