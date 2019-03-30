Венесуэла снова осталась без электричества

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительная часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества, отключение произошло в 21 регионах страны. Об этом в пятницу сообщила газета "Насиональ".

По ее данным, причины нового отключения электроэнергии пока неизвестны. Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ выйти в воскресенье, 31 марта, на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране.