В Пентагоне "стряхнули пыль" с военных стратегий времен Холодной войны - СМИ
09:50 30.03.2019 Источник: Газета.Ru
Военные США переходят к стратегии Пентагона «Динамичное развертывание сил», которая применялась американскими войсками в период холодной войны, пишет Stars and Stripes, официальная газета минобороны Соединенных Штатов.
В качестве примера адаптации войск к этой стратегии издание рассказывает о внезапной переброске пехотного батальона армии США из Техаса в Польшу, которая состоялась в середине марта нынешнего года.
Американский генерал-майор Джон Гронски также рассказал газете, что теперь подобные маневры будут проводиться на «регулярной основе», подчеркивая их «непредсказуемость» для потенциального противника, - сообщает Газета.ru
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