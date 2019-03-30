0
0
0
НОВОСТИ

В Пентагоне "стряхнули пыль" с военных стратегий времен Холодной войны - СМИ

09:50 30.03.2019 Источник: Газета.Ru

Военные США переходят к стратегии Пентагона «Динамичное развертывание сил», которая применялась американскими войсками в период холодной войны, пишет Stars and Stripes, официальная газета минобороны Соединенных Штатов.

В качестве примера адаптации войск к этой стратегии издание рассказывает о внезапной переброске пехотного батальона армии США из Техаса в Польшу, которая состоялась в середине марта нынешнего года.

Американский генерал-майор Джон Гронски также рассказал газете, что теперь подобные маневры будут проводиться на «регулярной основе», подчеркивая их «непредсказуемость» для потенциального противника, - сообщает Газета.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:10 30.03.2019
Саакашвили заявил, что худеет, и поэтому больше не жует галстуки
0
24
09:20 30.03.2019
Венесуэла снова осталась без электричества
0
115
09:03 30.03.2019
СМИ: Трамп просил Ына отдать корейское ядерное оружие Америке - СМИ
0
136
09:01 30.03.2019
Вучич рассказал, почему Сербия пока не может признать Крым российским
0
153
08:53 30.03.2019
Болтон, похоже, лучше Трампа знает, с кем будет говорить президент, а с кем - нет
0
171
08:49 30.03.2019
Погода. Москва находится в теплой зоне циклонического вихря
0
153
22:30 29.03.2019
Российские специалисты помогли открыть в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
0
552
21:30 29.03.2019
Алжирских манифестантов разогнали водометами и слезоточивым газом
0
615
20:45 29.03.2019
Гринпис призывает ограничить производство и использование пластика в РФ
0
639
20:15 29.03.2019
Если Мексика не остановит незаконную иммиграцию, США закроют границу - Трамп
0
582

Возврат к списку