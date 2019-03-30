0
0
119
НОВОСТИ

Новак: Заявки на модернизацию ТЭС превысили квоту почти втрое

10:40 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявки энергокомпаний на участие в программе модернизации тепловых электростанций (ТЭС) в первом отборе проектов превысили квоту почти втрое. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в рамках Красноярского экономического форума.

"В настоящее время находимся в стадии проведения первого отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций мощностью до 11 ГВт. Уже сейчас можно говорить о высокой конкуренции - заявки энергокомпаний по программе модернизации превысили квоту почти втрое, уже в рамках конкурса подали заявки на 26 ГВт мощностей", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:38 30.03.2019
Правительство озаботилось возможным ростом цен на авиабилеты
0
52
11:10 30.03.2019
Полет американского беспилотника был зафиксирован у берегов Крыма
0
102
10:10 30.03.2019
Саакашвили заявил, что худеет, и поэтому больше не жует галстуки
0
163
09:50 30.03.2019
В Пентагоне "стряхнули пыль" с военных стратегий времен Холодной войны - СМИ
0
174
09:20 30.03.2019
Венесуэла снова осталась без электричества
0
206
09:03 30.03.2019
СМИ: Трамп просил Ына отдать корейское ядерное оружие Америке - СМИ
0
240
09:01 30.03.2019
Вучич рассказал, почему Сербия пока не может признать Крым российским
0
262
08:53 30.03.2019
Болтон, похоже, лучше Трампа знает, с кем будет говорить президент, а с кем - нет
0
275
08:49 30.03.2019
Погода. Москва находится в теплой зоне циклонического вихря
0
245
22:30 29.03.2019
Российские специалисты помогли открыть в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
0
599

Возврат к списку