Новак: Заявки на модернизацию ТЭС превысили квоту почти втрое
10:40 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявки энергокомпаний на участие в программе модернизации тепловых электростанций (ТЭС) в первом отборе проектов превысили квоту почти втрое. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в рамках Красноярского экономического форума.
"В настоящее время находимся в стадии проведения первого отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций мощностью до 11 ГВт. Уже сейчас можно говорить о высокой конкуренции - заявки энергокомпаний по программе модернизации превысили квоту почти втрое, уже в рамках конкурса подали заявки на 26 ГВт мощностей", - сказал он.
НОВОСТИ
- 11:38 30.03.2019
- Правительство озаботилось возможным ростом цен на авиабилеты
- 11:10 30.03.2019
- Полет американского беспилотника был зафиксирован у берегов Крыма
- 10:10 30.03.2019
- Саакашвили заявил, что худеет, и поэтому больше не жует галстуки
- 09:50 30.03.2019
- В Пентагоне "стряхнули пыль" с военных стратегий времен Холодной войны - СМИ
- 09:20 30.03.2019
- Венесуэла снова осталась без электричества
- 09:03 30.03.2019
- СМИ: Трамп просил Ына отдать корейское ядерное оружие Америке - СМИ
- 09:01 30.03.2019
- Вучич рассказал, почему Сербия пока не может признать Крым российским
- 08:53 30.03.2019
- Болтон, похоже, лучше Трампа знает, с кем будет говорить президент, а с кем - нет
- 08:49 30.03.2019
- Погода. Москва находится в теплой зоне циклонического вихря
- 22:30 29.03.2019
- Российские специалисты помогли открыть в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать