Новак: Заявки на модернизацию ТЭС превысили квоту почти втрое

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявки энергокомпаний на участие в программе модернизации тепловых электростанций (ТЭС) в первом отборе проектов превысили квоту почти втрое. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в рамках Красноярского экономического форума.

"В настоящее время находимся в стадии проведения первого отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций мощностью до 11 ГВт. Уже сейчас можно говорить о высокой конкуренции - заявки энергокомпаний по программе модернизации превысили квоту почти втрое, уже в рамках конкурса подали заявки на 26 ГВт мощностей", - сказал он.