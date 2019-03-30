0
0
75
НОВОСТИ

Полет американского беспилотника был зафиксирован у берегов Крыма

11:10 30.03.2019 Источник: РБК

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, опубликованные в Twitter.

Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем направился к Черноморскому побережью России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:38 30.03.2019
Правительство озаботилось возможным ростом цен на авиабилеты
0
52
10:40 30.03.2019
Новак: Заявки на модернизацию ТЭС превысили квоту почти втрое
0
142
10:10 30.03.2019
Саакашвили заявил, что худеет, и поэтому больше не жует галстуки
0
163
09:50 30.03.2019
В Пентагоне "стряхнули пыль" с военных стратегий времен Холодной войны - СМИ
0
174
09:20 30.03.2019
Венесуэла снова осталась без электричества
0
206
09:03 30.03.2019
СМИ: Трамп просил Ына отдать корейское ядерное оружие Америке - СМИ
0
240
09:01 30.03.2019
Вучич рассказал, почему Сербия пока не может признать Крым российским
0
262
08:53 30.03.2019
Болтон, похоже, лучше Трампа знает, с кем будет говорить президент, а с кем - нет
0
275
08:49 30.03.2019
Погода. Москва находится в теплой зоне циклонического вихря
0
245
22:30 29.03.2019
Российские специалисты помогли открыть в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
0
599

Возврат к списку