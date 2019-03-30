Полет американского беспилотника был зафиксирован у берегов Крыма
11:10 30.03.2019 Источник: РБК
Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, опубликованные в Twitter.
Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем направился к Черноморскому побережью России.
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