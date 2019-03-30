Правительство озаботилось возможным ростом цен на авиабилеты

11:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ поручило ФАС, Минтрансу, Минфину и Минэнерго до 26 апреля представить предложения по недопущению роста стоимости авиатоплива, сообщается на сайте правительства.

"Провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо и о результатах до 26 апреля 2019 г. доложить в правительство Российской Федерации, представив при необходимости предложения по недопущению их существенного роста", - сказано в поручении.