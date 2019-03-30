Правительство озаботилось возможным ростом цен на авиабилеты
11:38 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ поручило ФАС, Минтрансу, Минфину и Минэнерго до 26 апреля представить предложения по недопущению роста стоимости авиатоплива, сообщается на сайте правительства.
"Провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо и о результатах до 26 апреля 2019 г. доложить в правительство Российской Федерации, представив при необходимости предложения по недопущению их существенного роста", - сказано в поручении.
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