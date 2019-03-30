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Переход на электронные паспорта транспортного средства произойдет осенью

12:35 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" в ходе Красноярского экономического форума.

"Мы готовимся к этому уже не один год. В данном случае речь идет о ноябре 2019 года. В соответствии с совещаниями ЕАЭС мы должны будем с вами перейти на электронный паспорт транспортного средства",- сказал он.

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