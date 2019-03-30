Новый военно-транспортный самолет Ил-112В впервые поднялся в воздух

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В начался на Воронежском авиастроительном объединении, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. "Самолет Ил-112В взлетел с аэродрома, он пробудет в воздухе 45 минут", - сказал источник.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года.

