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Новый военно-транспортный самолет Ил-112В впервые поднялся в воздух

13:00 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В начался на Воронежском авиастроительном объединении, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. "Самолет Ил-112В взлетел с аэродрома, он пробудет в воздухе 45 минут", - сказал источник.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. 

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