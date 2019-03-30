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Израильтяне применили слезоточивый газ против участников акции протеста в секторе Газа

13:30 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военнослужащие обстреляли гранатами со слезоточивым газом участников акции "Марш миллионов", организованной в субботу палестинцами в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".

К настоящему моменту сообщается о двух пострадавших в субботу арабах. По данным "Скай ньюс - Арабия", находящиеся в Газе египетские эмиссары направились в стан протестующих, чтобы наблюдать за сохранением мирного характера шествий, как это было оговорено во время последних переговоров с палестинскими группировками в обмен на поддержание перемирия с Израилем. Туда же прибыл и глава политбюро контролирующего сектор движения ХАМАС Исмаил Хания. Кроме того, телеканал сообщает, что бойцы вооруженных крыльев палестинских группировок находятся среди манифестантов и следят за тем, чтобы они не приближались к заградительному забору на близкое расстояние.

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