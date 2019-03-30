Росгвардия опровергла информацию об изъятии у населения оружия в Ингушетии

14:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о сборе гладкоствольного и травматического оружия, приобретенного на законных основаниях, сотрудниками Росгвардии в Ингушетии не соответствует действительности, ведомство проводит в республике, а также в других регионах страны плановые мероприятия по проверке условий хранения оружия. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Мы обращаемся ко всем гражданам, чтобы не поддавались на провокации в социальных сетях, где размещена недостоверная информация. Лицензионно-разрешительная служба Росгвардии в Республике Ингушетия работает в плановом режиме, никаких специальных операций не проводится. Отмечу, что Росгвардия проводит в республике, а также в других регионах России плановые мероприятия по обследованию условий хранения оружия в организациях, где есть оружейные комнаты", - сказал он.