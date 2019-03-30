Правительство не ожидает роста цен на бензин с 1 апреля
15:05 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демпфирующий механизм для сдерживания внутренних цен на топливо доказывает свою эффективность, у правительства России нет опасений по поводу повышения цен на бензин с 1 апреля. Об этом в субботу заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".
"С 1 января действует механизм так называемого налогового маневра, отрицательного демпфирующего акциза, который экономическим способом сдерживает цены. На сегодняшний день, в принципе, благодаря этому механизму, никаких опасений, что цены повысятся, у нас нет", - сказал он.
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