Граждане сообщают властям о многочисленных нарушениях "дня тишины" в Украине
16:10 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уполномоченный Верховной рады (ВР) Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о многочисленных жалобах на агитацию в "день тишины" в преддверии выборов главы государства.
"Сегодня на горячую телефонную линию к уполномоченному ВР Украины по правам человека поступают многочисленные обращения граждан о распространении предвыборных агитационных материалов в СМИ и интернете. Это является нарушением закона Украины "О выборах президента Украины", поскольку уже начался "день тишины", - говорится в сообщении омбудсмена, опубликованном в субботу в "Фейсбуке".
Денисова также призвала участников избирательного процесса отказаться от публикации в СМИ политической рекламы, выступлений, интервью и других материалов о кандидатах. "Граждане Украины должны окончательно определиться со своим выбором без какого-либо влияния", - добавила она.
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