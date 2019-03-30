0
0
0
НОВОСТИ

Граждане сообщают властям о многочисленных нарушениях "дня тишины" в Украине

16:10 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный Верховной рады (ВР) Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о многочисленных жалобах на агитацию в "день тишины" в преддверии выборов главы государства.

"Сегодня на горячую телефонную линию к уполномоченному ВР Украины по правам человека поступают многочисленные обращения граждан о распространении предвыборных агитационных материалов в СМИ и интернете. Это является нарушением закона Украины "О выборах президента Украины", поскольку уже начался "день тишины", - говорится в сообщении омбудсмена, опубликованном в субботу в "Фейсбуке".

Денисова также призвала участников избирательного процесса отказаться от публикации в СМИ политической рекламы, выступлений, интервью и других материалов о кандидатах. "Граждане Украины должны окончательно определиться со своим выбором без какого-либо влияния", - добавила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:05 30.03.2019
Правительство не ожидает роста цен на бензин с 1 апреля
0
140
14:44 30.03.2019
Росгвардия опровергла информацию об изъятии у населения оружия в Ингушетии
0
171
13:40 30.03.2019
Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным - Кремль
0
235
13:30 30.03.2019
Израильтяне применили слезоточивый газ против участников акции протеста в секторе Газа
0
252
13:00 30.03.2019
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В впервые поднялся в воздух
0
265
12:35 30.03.2019
Переход на электронные паспорта транспортного средства произойдет осенью
0
271
11:38 30.03.2019
Правительство озаботилось возможным ростом цен на авиабилеты
0
300
11:10 30.03.2019
Полет американского беспилотника был зафиксирован у берегов Крыма
0
340
10:40 30.03.2019
Новак: Заявки на модернизацию ТЭС превысили квоту почти втрое
0
366
10:10 30.03.2019
Саакашвили заявил, что худеет, и поэтому больше не жует галстуки
0
354

Возврат к списку