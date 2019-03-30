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НОВОСТИ

Порошенко запутался в том, где, по его мнению, "лежат" ключи от мира в Донбассе

16:45 30.03.2019 Источник: Газета.Ru

Президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала оговорился и случайно защитил Москву. Фрагмент выступления был опубликован в сети.

Из записи следует, что политик планировал раскритиковать Кремль, но из-за ошибки сделал противоположное. «Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе», — сказал Порошенко. Затем он добавил, что ключ от мира находится в Москве.

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