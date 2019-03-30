Порошенко запутался в том, где, по его мнению, "лежат" ключи от мира в Донбассе
16:45 30.03.2019 Источник: Газета.Ru
Президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала оговорился и случайно защитил Москву. Фрагмент выступления был опубликован в сети.
Из записи следует, что политик планировал раскритиковать Кремль, но из-за ошибки сделал противоположное. «Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе», — сказал Порошенко. Затем он добавил, что ключ от мира находится в Москве.
НОВОСТИ
- 16:10 30.03.2019
- Граждане сообщают властям о многочисленных нарушениях "дня тишины" в Украине
- 15:05 30.03.2019
- Правительство не ожидает роста цен на бензин с 1 апреля
- 14:44 30.03.2019
- Росгвардия опровергла информацию об изъятии у населения оружия в Ингушетии
- 13:40 30.03.2019
- Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным - Кремль
- 13:30 30.03.2019
- Израильтяне применили слезоточивый газ против участников акции протеста в секторе Газа
- 13:00 30.03.2019
- Новый военно-транспортный самолет Ил-112В впервые поднялся в воздух
- 12:35 30.03.2019
- Переход на электронные паспорта транспортного средства произойдет осенью
- 11:38 30.03.2019
- Правительство озаботилось возможным ростом цен на авиабилеты
- 11:10 30.03.2019
- Полет американского беспилотника был зафиксирован у берегов Крыма
- 10:40 30.03.2019
- Новак: Заявки на модернизацию ТЭС превысили квоту почти втрое
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать