0
0
123
НОВОСТИ

Британский экс-премьер Гордон Браун предложил отложить "брекзит" еще на год

18:23 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун (2007 - 2010 гг.) считает, что необходимо на год отсрочить Brexit, чтобы страна могла прийти к компромиссу по вызывающим разногласия вопросам, связанным с реализацией этого процесса. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в субботу в газете "Гардиан".

"Мы в первую очередь должны сделать то, что нужно было сделать три года назад: организовать общественные слушания в каждом регионе, чтобы позволить прямо говорить и ясно размышлять о проблемах, которые привели к Brexit. Продление [этого процесса] на год позволило бы нам реализовать британскую версию успешного опыта Ирландии в области представительной демократии, когда они проводят собрания граждан, чтобы до проведения референдума прийти к единому знаменателю по вызывающим глубокое разногласие вопросам", - считает британский политик, отметив, что подобное решение "может быть единственной альтернативой" сценарию прекращения членства страны в ЕС без соглашения об условиях Brexit.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:24 30.03.2019
В СК "Олимпийский" в Москве произошел пожар
0
39
18:55 30.03.2019
Путин выпустил приказ о весеннем призыве в армию
0
81
18:25 30.03.2019
В беспорядках на границе Газы и Израиля участвуют 40 тыс человек
0
151
16:45 30.03.2019
Порошенко запутался в том, где, по его мнению, "лежат" ключи от мира в Донбассе
0
242
16:10 30.03.2019
Граждане сообщают властям о многочисленных нарушениях "дня тишины" в Украине
0
263
15:05 30.03.2019
Правительство не ожидает роста цен на бензин с 1 апреля
0
291
14:44 30.03.2019
Росгвардия опровергла информацию об изъятии у населения оружия в Ингушетии
0
327
13:40 30.03.2019
Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным - Кремль
0
379
13:30 30.03.2019
Израильтяне применили слезоточивый газ против участников акции протеста в секторе Газа
0
393
13:00 30.03.2019
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В впервые поднялся в воздух
0
392

Возврат к списку