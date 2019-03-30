Британский экс-премьер Гордон Браун предложил отложить "брекзит" еще на год

18:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун (2007 - 2010 гг.) считает, что необходимо на год отсрочить Brexit, чтобы страна могла прийти к компромиссу по вызывающим разногласия вопросам, связанным с реализацией этого процесса. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в субботу в газете "Гардиан".

"Мы в первую очередь должны сделать то, что нужно было сделать три года назад: организовать общественные слушания в каждом регионе, чтобы позволить прямо говорить и ясно размышлять о проблемах, которые привели к Brexit. Продление [этого процесса] на год позволило бы нам реализовать британскую версию успешного опыта Ирландии в области представительной демократии, когда они проводят собрания граждан, чтобы до проведения референдума прийти к единому знаменателю по вызывающим глубокое разногласие вопросам", - считает британский политик, отметив, что подобное решение "может быть единственной альтернативой" сценарию прекращения членства страны в ЕС без соглашения об условиях Brexit.