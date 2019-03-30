В беспорядках на границе Газы и Израиля участвуют 40 тыс человек
18:25 30.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 40 тысяч палестинцев принимают участие в субботу в демонстрациях и беспорядках вдоль границы сектора Газа с еврейским государством. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
"Около 40 тысяч человек участвуют в настоящий момент в беспорядках и демонстрациях в нескольких районах вдоль забора безопасности у границы с сектором Газа. Большинство демонстрантов не отходят от тентов, установленных внутри сектора Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике.
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