В беспорядках на границе Газы и Израиля участвуют 40 тыс человек

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 40 тысяч палестинцев принимают участие в субботу в демонстрациях и беспорядках вдоль границы сектора Газа с еврейским государством. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Около 40 тысяч человек участвуют в настоящий момент в беспорядках и демонстрациях в нескольких районах вдоль забора безопасности у границы с сектором Газа. Большинство демонстрантов не отходят от тентов, установленных внутри сектора Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике.